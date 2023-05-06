Премьер Венгрии Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей под покровительством другого государства, о чем он рассказал в эфире Radio Kossuth.
"Часть Украины - это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине, а венгры существуют там как коренная община", - объяснил премьер.
Орбан заявил, что Венгрия не заинтересована в деградации украинского конфликта, потому что текущая ситуация напрямую затрагивает судьбы проживающих на Украине венгров. Республика в этой связи вдвойне мотивирована в скорейшем разрешении геополитического кризиса.
"Как бы ни старались нас к этому принудить, мы не будем участвовать в этом конфликте, он нас не касается, и мы сделаем всё, чтобы как можно скорее было прекращение огня и начались мирные переговоры, потому что иначе невозможно спасти жизнь многим десяткам или сотням тысяч людей", - поделился премьер-министр.
В.Алиев
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