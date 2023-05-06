Король Великобритании Карл III коронован на царство. Об этом сообщает The Guardian.

Он получил знаки королевской власти. В числе королевских регалий были армиллы (надеваемые на руку украшения, которые называют "браслетами искренности и мудрости") - их вручил Карлу III представляющий мусульманскую общину лорд Камилл. Золотой шарф (столу) надел на плечи монарха епископ Дарэм при помощи баронессы Джоанны Мэрон, представительницы иудейской общины.

Королевское кольцо было преподнесено лордом Пателем от индуистской общины. Представляющий сикхов лорд Сингх передал королю перчатки.

В конце церемонии король получил державу, скипетр и, наконец, корону Святого Эдуарда, которую водрузили на его голову.

Церемония завершилась провозглашением лозунга: "Боже, храни короля!"

В.Алиев