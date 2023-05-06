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Дальнее зарубежье 06.05.2023 20:00

Глава МО Украины обеспокоен завышенными ожиданиями союзников от контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидание украинского контрнаступления среди союзников слишком завышено. Об этом он сообщил газете The New York Times.

"В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето", - сказал он, отметив данный фактор как главную причину его "беспокойства".

Резников также добавил, что каждое успешное действие Киева в конфликте с Москвой означает для него "новый этап, новый шаг к победе".

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, РЕЗНИКОВ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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