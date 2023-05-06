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Дальнее зарубежье 06.05.2023 21:00

Финляндия нашла альтернативу российскому топливу 

Финляндия нашла альтернативу топливу из России в виде итальянского мусора, который используется для производства электричества. Об этом пишет Yle.

Финляндия стала использовать мусор, который производят жители страны, чтобы генерировать тепло и электричество. Причем в скором времени к местным отходам добавятся и итальянские. Все это произошло в результате войны в Украине: поток древесины с российской стороны прекратился. Из-за этого энергокомпании, которые использовали древесину, стали испытывать ее дефицит.

Участники рынка посчитали, что сейчас объемов местного мусора недостаточно, поэтому возникла необходимость поставлять его из других стран. При этом итальянские отходы мало чем отличаются от финских, так как это обычные бытовые отходы, из которых удаляются биоотходы.

Эксперты сошлись во мнении, что предстоящая зима может пройти тяжело, так как спрос на древесину постоянно растет, а отходов становится все меньше из-за массовой переработки. Однако импорт отходов все равно продолжит расти и в будущем, так как дефицит топлива беспокоит многие компании в Финляндии.

В.Алиев

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ТОПЛИВО, АЛЬТЕРНАТИВА


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