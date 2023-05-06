В результате происшествия в Оренбурге пострадали 20 человек

20 человек пострадали в результате аварии аттракциона в парке Оренбурга, из них 12 детей; 12 человек госпитализированы, сообщили в Минздраве РФ.

"По оперативным данным, в результате происшествия в Оренпарке пострадали 20 человек, из них - 12 детей, 8 человек направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

12 человек госпитализированы в больницы Оренбурга, в том числе 6 детей.

Одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии один ребенок 10 лет, находится в реанимации. 10 пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях.

Как сообщалось, в субботу в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР ("Оренпарк") рухнула карусель. По данных местных СМИ, упала карусель "Цепочка". Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пока неизвестно, что стало причиной ЧП. По данным пресс-службы мэрии, из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок.