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Внутренняя политика 06.05.2023 22:13

Алиев утвердил состав коллегии ГТК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав коллегии Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно распоряжению главы государства, коллегию ГТК возглавляет председатель таможенного комитета.

Членами коллегии являются: первый заместитель главы ГТК, заместители главы комитета, начальники главных управлений Аппарата ГТК и начальники территориальных и специализированных главных управлений ГТК.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГТК, КОЛЛЕГИЯ


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