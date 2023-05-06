Алиев утвердил состав коллегии ГТК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав коллегии Государственного таможенного комитета (ГТК).
Согласно распоряжению главы государства, коллегию ГТК возглавляет председатель таможенного комитета.
Членами коллегии являются: первый заместитель главы ГТК, заместители главы комитета, начальники главных управлений Аппарата ГТК и начальники территориальных и специализированных главных управлений ГТК.
Р.Ахмедов
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