12 человек погибли в автокатастрофе на юге Турции

12 человек погибли, более 30 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Хатай, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По их данным, на трассе Искендерун-Антакья водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковые автомобили.

СМИ отмечают, что раненых доставили в больницы. Из 31 пострадавшего трое находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил соболезнования родным погибших.