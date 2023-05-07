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Регион 07.05.2023 09:05

12 человек погибли в автокатастрофе на юге Турции

12 человек погибли, более 30 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Хатай, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По их данным, на трассе Искендерун-Антакья водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковые автомобили.

СМИ отмечают, что раненых доставили в больницы. Из 31 пострадавшего трое находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил соболезнования родным погибших.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДТП, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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