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Дальнее зарубежье 07.05.2023 10:04

Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в США

Девять человек стали жертвами стрельбы в районе торгового центра города Аллена штата Техас, сообщил телеканал CNN.

Начальник пожарной службы города Джонатан Бойд сообщил журналистам, что смерть семи человек была зафиксирована на месте происшествия, двое скончались по пути в больницу.

Еще семь человек ранены, трое из них находятся в критическом состоянии, состояние четверых оценивается как стабильное.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев, стрелок "просто шел по тротуару и стрелял из пистолета по торговому центру".

Начальник полиции Аллена Брайан Харви ранее сказал журналистам, что стрелок был нейтрализован оказавшимся на месте происшествия полицейским.

Он отметил: "Мы считаем, что стрелок действовал в одиночку, и мы не верим, что в настоящее время существует другая угроза".

В то же время, как сообщают СМИ, следователи изучают неподтвержденные сообщения свидетелей о том, что, возможно, был еще один стрелок.

Представитель Белого дома сообщил CNN, что президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе в Аллене.

"Белый дом внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с правоохранительными органами и местными чиновниками, чтобы предложить поддержку", - сказал представитель Белого дома.

Телеканал обращает внимание, что стрельба в Аллене стала 199 происшествием такого рода в стране в 2023 году, в каждом из них, кроме самих стрелков, погибли четыре или более человек.

Только в субботу в США зафиксированы еще два аналогичных происшествия: в результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии пять человек получили ранения и один погиб, три человека получили ранения и один погиб в штате Огайо.

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Тэги: США, ТЕХАС, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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