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СНГ 07.05.2023 11:03

Токаев назвал одну из ключевых стратегических задач Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поздравления военных с Днем защитника Отечества заявил, что постоянное наращивание обороноспособности является одной из стратегических задач страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

По словам Токаева, национальная армия должна быть готова в любой момент встать на защиту родины.

"Защита страны - священный долг каждого гражданина", - говорится в публикации.

Казахстанский лидер выразил благодарность всем солдатам и офицерам за верность присяге и безукоризненное исполнение долга.

В.Алиев

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ЗАДАЧИ, ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ


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