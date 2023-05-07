Токаев назвал одну из ключевых стратегических задач Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поздравления военных с Днем защитника Отечества заявил, что постоянное наращивание обороноспособности является одной из стратегических задач страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

По словам Токаева, национальная армия должна быть готова в любой момент встать на защиту родины.

"Защита страны - священный долг каждого гражданина", - говорится в публикации.

Казахстанский лидер выразил благодарность всем солдатам и офицерам за верность присяге и безукоризненное исполнение долга.

В.Алиев