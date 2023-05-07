Азербайджан и Австрия провели межмидовские консультации

Состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым в Австрию для проведения дальнейших политических консультаций между МИД Азербайджана и Министерством федеральных европейских и международных дел Австрии, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Во время политических консультаций австрийскую делегацию возглавил генеральный директор по двусторонним делам и общей внешней политике Европейского Союза Федерального министерства европейских и международных дел этой страны, политический директор Грегор Кёсслер.
В сообщении отмечается, что в ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние азербайджано-австрийских отношений и состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества: "Были подчеркнуты широкие потенциальные возможности торгово-экономических отношений между двумя странами, а также обсуждены вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне и развития сотрудничества в сферах энергетики и инвестиций".
В ходе обсуждений стороны коснулись возможностей расширения сотрудничества в рамках международных организаций.
До сведения другой стороны были доведены усилия Азербайджана по установлению прочного мира в регионе, неконструктивная позиция и непрекращающиеся провокации Армении, а также проводимые на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях восстановительно-строительные работы, реализуемые проекты в направлении возвращения населения на родину, шаги, предпринятые в отношении реинтеграции армянских жителей Карабаха в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана.
В рамках визита состоялись также встречи с рядом официальных лиц Австрии.
В.Алиев
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