Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8776 RUR   0.0217 GBR   2.1438 TRY   0.0872

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 71.34 +2.78 Brent 75.30 +2.80

Внешняя политика 07.05.2023 12:15

Азербайджан и Австрия провели межмидовские консультации

Состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым в Австрию для проведения дальнейших политических консультаций между МИД Азербайджана и Министерством федеральных европейских и международных дел Австрии, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Во время политических консультаций австрийскую делегацию возглавил генеральный директор по двусторонним делам и общей внешней политике Европейского Союза Федерального министерства европейских и международных дел этой страны, политический директор Грегор Кёсслер.

В сообщении отмечается, что в ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние азербайджано-австрийских отношений и состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества: "Были подчеркнуты широкие потенциальные возможности торгово-экономических отношений между двумя странами, а также обсуждены вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне и развития сотрудничества в сферах энергетики и инвестиций".

В ходе обсуждений стороны коснулись возможностей расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

До сведения другой стороны были доведены усилия Азербайджана по установлению прочного мира в регионе, неконструктивная позиция и непрекращающиеся провокации Армении, а также проводимые на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях восстановительно-строительные работы, реализуемые проекты в направлении возвращения населения на родину, шаги, предпринятые в отношении реинтеграции армянских жителей Карабаха в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана.

В рамках визита состоялись также встречи с рядом официальных лиц Австрии.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, МИД


Похожие новости


Баку и Вена отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества Бизнес-миссия из Австрии обсудит сотрудничество с азербайджанскими компаниями «Дочки» АЖД и ÖBB обеспечат бесперебойную организацию мультимодальных грузоперевозок между Китаем и Европой Баку надеется на укрепление сотрудничества с Берлином и Веной Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку Транспортные ведомства Азербайджана и Австрии подписали меморандум о намерениях Более 20 австрийских компаний примут участие в бизнес-форуме в Баку Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Киргизии Баку и Вена создают рабгруппу для расширения связей в сферах транспорта и ИКТ Австрийско-азербайджанский бизнес-форум пройдет в Вене в начале марта

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az