Главы МИД Лиги арабских государств согласовали возвращение Сирии в организацию

Министры иностранных дел Лиги арабских государств договорились в ходе закрытой консультативной встречи о возвращении Сирии в ЛАГ после 12 лет отсутствия. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".

Проект решения, который будет официально обнародован позже, предусматривает возобновление участия сирийских делегаций в заседаниях Лиги, начиная с сегодняшнего дня, 7 мая.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году.

В.Алиев