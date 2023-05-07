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Дальнее зарубежье 07.05.2023 13:12

Главы МИД Лиги арабских государств согласовали возвращение Сирии в организацию

Министры иностранных дел Лиги арабских государств договорились в ходе закрытой консультативной встречи о возвращении Сирии в ЛАГ после 12 лет отсутствия. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".

Проект решения, который будет официально обнародован позже, предусматривает возобновление участия сирийских делегаций в заседаниях Лиги, начиная с сегодняшнего дня, 7 мая.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году.

В.Алиев

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Тэги: СИРИЯ, ЛАГ, МИД, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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