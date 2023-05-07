Чавушоглу заявил, что США предлагали Анкаре отправить С-400 в Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk заявил, что Турция отказала Соединенным Штатам в отправке зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 на Украину.
По словам министра, Вашингтон предлагал Анкаре отправить Киеву свои системы ПРО, но получил отказ. "Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали "нельзя". Такие предложения были", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Чавушоглу уточнил, что от США поступало несколько предложений по С-400. "Нам сказали, предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" - сказал Чавушоглу.
Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что нет никакой угрозы в приобретении Анкарой у Москвы зенитно-ракетной системы С-400. Акар добавил, что Турция купила ЗРС С-400 после того, как Вашингтон не продал Анкаре ЗРК Patriot.
В.Алиев
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