Глава МАГАТЭ назвал ситуацию в районе Запорожской АЭС «потенциально опасной»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обстановка в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) становится все более непредсказуемой и "потенциально опасной". Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

"Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция", - сказал Гросси.

Он утверждает, что необходимо "действовать сейчас" в целях предотвращения угрозы опасной ядерной аварии.

В заявлении отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в Запорожской области.

В.Алиев