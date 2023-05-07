Глава МАГАТЭ назвал ситуацию в районе Запорожской АЭС «потенциально опасной»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обстановка в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) становится все более непредсказуемой и "потенциально опасной". Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.
"Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция", - сказал Гросси.
Он утверждает, что необходимо "действовать сейчас" в целях предотвращения угрозы опасной ядерной аварии.
В заявлении отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в Запорожской области.
В.Алиев
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