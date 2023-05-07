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Дальнее зарубежье 07.05.2023 18:02

Президент Чехии призвал Украину не спешить с контрнаступлением до полной готовности

Президент Чехии Петр Павел призвал руководство Украины не проводить наступление поспешно. Об этом пишет газета The Guardian. Чешский лидер рассказал журналистам о ходе переговоров с украинской стороной на прошлой неделе в интервью во время визита в Лондон на коронацию короля Карла III.

По словам генерала в отставке Павла, в предстоящем наступлении Вооруженные силы Украины не получат преимущество в виде эффекта неожиданности. При этом политик отметил, что в Киеве осознают неполную готовность армии к наступлению на российские войска.

"Видимо, у них еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию", - подчеркнул Павел.

"Если это контрнаступление провалится, это нанесет Украине огромный ущерб, потому что другого шанса у них не будет, по крайней мере, в этом году", - заявил политик.

При этом чешский президент отметил, что, независимо от успеха операции, при проведении контрнаступления Украина неизбежно понесет "ужасные потери". В этой связи он призвал украинскую сторону крайне щепетильно подходить к подготовке операции с точки зрения финансирования, снаряжения личного состава, логистики поставок боеприпасов и топлива.

В.Алиев

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Тэги: ЧЕХИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАСТУПЛЕНИЕ


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