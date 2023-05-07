В Кишиневе задержали 27 участников антиправительственного митинга

Полиция Молдовы задержала 27 участников акции протеста против правительства, организованной пророссийской партией Шор.
Об этом сообщает NewsMaker.
Издание отметило, что, по словам правоохранителей, задержанных протестующих отвели в отделение полиции для проверки документов. Причиной задержания стало подозрительное поведение участников.
Полиция Кишинева впоследствии рассказала, что у некоторых митингующих от партии Шор нашли легковоспламеняющиеся вещества, которые, по словам протестующих, должны быть использованы для поджога определенных объектов.
7 мая Движение для народа провело митинг в центре Кишинева. Участники протеста, среди которых активисты и политики пророссийской партии Шор, собрались возле парламента и требовали отставки президента и правительства, а также проведения досрочных выборов.
В апреле в Молдове приговорили пророссийского олигарха, лидера партии Шор Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (свыше 270 млн долларов).
В.Алиев
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