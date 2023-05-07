Миссия ЕС приостановила полеты над Черным морем после перехвата самолета истребителем РФ

Миссия агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex приостановила полеты над Черным морем после перехвата польского самолета российским истребителем Су-35. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Операция будет возобновлена только после того, как пограничная служба Румынии, которая курирует данную миссию, заверит страны-участницы в безопасности полетов.

Ранее Минобороны Румынии заявило, что российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем, действуя при этом "неприемлемо" и "агрессивно".

Согласно заявлению ведомства, при перехвате самолета 5 мая российские пилоты целенаправленно создали "повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом", из-за чего тот начал терять высоту.

В ведомстве утверждают, что польский самолет сумел выровняться "после первоначальной потери высоты" и сел в аэропорту "Михаил Когэлничану".

В.Алиев