Эрдоган заявил, что на его предвыборный митинг в Стамбуле пришли порядка 1,7 млн человек

Митинг в поддержку кандидатуры действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства, который прошел в воскресенье в Национальном парке Стамбула, посетили около 1,7 млн человек.

«Стамбул сегодня ликует. По официальным данным, в митинге приняли участие около 1 млн 700 тыс. человек», - сказал Эрдоган.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

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