Китайская iFlytek представила собственный аналог чат-бота ChatGPT

Китайская iFlytek, специализирующаяся на создании технологий распознавания речи, представила собственную модель генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) - конкурента чат-бота ChatGPT.

Глава компании Лю Цинфэн заявил в ходе презентации в минувшую субботу, что модель, получившая название SparkDesk, превосходит ChatGPT в понимании китайского языка и "будет сопоставимой в понимании английского" к концу октября текущего года.

Компания "существенно опережает" другие подобные системы, тестируемые в стране, в распознавании языка, отметил Лю Цинфэн.

"Остаются небольшие различия по сравнению с ChatGPT, и мы находимся в процессе постоянного улучшения SparkDesk", - приводит слова главы iFlytek Market Watch.

Эксперты Huatai Securities отметили, что SparkDesk показывает хорошие результаты в выполнении основных функций ИИ-модели, таких как генерация длинных текстов и понимание языка.

Акции iFlytek подорожали на 10% по итогам торгов в Шэньчжэне в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 95%.