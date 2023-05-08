Байрамов: прогресс в переговорах с Арменией пока не оправдал ожиданий Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению приложить больше усилий для нормализации отношений между двумя странами.

«Мы призываем армянскую сторону продемонстрировать добрую волю и прилагать больше усилий в обсуждениях по нормализации отношениях во всех направлениях», - заявил Байрамов в понедельник по итогам переговоров со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Он, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что несмотря на некоторую динамику двусторонних контактов (Баку и Еревана – ИФ-Аз), прогресс, достигнутый по различным направлениям, а именно по проекту мирного договора, определяющего основы двусторонних отношений, делимитации государственных границ и восстановлению транспортно-коммуникационных связей, «пока не оправдал наших ожиданий».

Азербайджанский министр сообщил, что в ходе переговоров проинформировал своего литовского коллегу о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, рассказал об усилиях Азербайджана по продвижению мирной повестки, включая последний раунд переговоров в США (1-4 мая в Арлингтоне – ИФ-Аз) о проекте мирного соглашения с Арменией, восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, работе по открытию транспортных коммуникаций в регионе.

Байрамов также отметил что поднял на встрече в Вильнюсе тему минной угрозы Азербайджану со стороны Армении, что «является явным нарушением прав человека и препятствием для социально-экономического развития и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома». Глава МИД сообщил, что после Второй Карабахской войны 2020 года 299 человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, 54 из них погибли.

«Мы верим, что наилучший путь к нормализации отношений между двумя странами основывается на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности», - заявил Байрамов, добавив, что позиция Азербайджана в этом вопросе «ясна, принципиальна и постоянна».

Р.Керимов