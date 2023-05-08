Binance дважды приостанавливала вывод биткойнов за 2 дня, скорректировала размер комиссий

Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance за последние два дня дважды приостанавливала вывод биткойнов в связи с большим количеством трансакций в очереди, следует из сообщений компании в Twitter.
Исходя из времени публикации сообщений о приостановке и возобновлении операций, паузы длились в общей сложности около 4 часов.
"Для предотвращения подобных ситуаций в будущем наши комиссии были скорректированы", - заявила Binance в социальной сети.
По данным CoinDesk, в воскресенье число неподтвержденных трансакций достигало порядка 400 тыс. Это выше уровней, наблюдавшихся в периоды всплеска покупательной активности в 2018 и 2021 годах.
Средний размер комиссии с марта вырос вдвое, а за год - более чем вчетверо, до свыше $8, обновив двухлетний максимум.
Биткойн подешевел примерно на 2% накануне, однако с начала года подорожал более чем на 70%.
В Литве в мае ждут с визитом президента Азербайджана
Байрамов: прогресс в переговорах с Арменией пока не оправдал ожиданий Азербайджана
Президент Азербайджана помиловал свыше 800 человек
В Азербайджане выявлено 15 новых случаев COVID-19
L`Oreal остается самым дорогим косметическим брендом мира 4-й год
Алиев посещает Cальянский район
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен 9 мая прибудет в Киев
Президент Таджикистана отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы
Глава Минобороны КНР призвал Пакистан расширять военное сотрудничество
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС