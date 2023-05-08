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Финансы 08.05.2023 13:11

Binance дважды приостанавливала вывод биткойнов за 2 дня, скорректировала размер комиссий

Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance за последние два дня дважды приостанавливала вывод биткойнов в связи с большим количеством трансакций в очереди, следует из сообщений компании в Twitter.

Исходя из времени публикации сообщений о приостановке и возобновлении операций, паузы длились в общей сложности около 4 часов.

"Для предотвращения подобных ситуаций в будущем наши комиссии были скорректированы", - заявила Binance в социальной сети.

По данным CoinDesk, в воскресенье число неподтвержденных трансакций достигало порядка 400 тыс. Это выше уровней, наблюдавшихся в периоды всплеска покупательной активности в 2018 и 2021 годах.

Средний размер комиссии с марта вырос вдвое, а за год - более чем вчетверо, до свыше $8, обновив двухлетний максимум.

Биткойн подешевел примерно на 2% накануне, однако с начала года подорожал более чем на 70%.

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Тэги: МИР, BINANCE, БИТКОЙН, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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