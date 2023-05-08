В Литве в мае ждут с визитом президента Азербайджана

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в Вильнюсе ждут президента Азербайджана Ильхама Алиева с визитом в мае 2023 года.
«Мы ожидаем визита президента Ильхама Алиева позднее в этом месяце», - заявил Ландсбергис в понедельник по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.
Он, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что на переговорах с Байрамовым стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Южном Кавказе и в Украине.
Глава МИД Литвы сообщил, что стороны положительно оценили уровень сотрудничества, обратив внимание на активизацию политического диалога Баку и Вильнюса в последние годы.
Ландсбергис добавил, что Вильнюс поддерживает усилия ЕС и США по содействию Азербайджану и Армении в нормализации отношений.
Р.Керимов
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