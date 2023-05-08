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Внешняя политика 08.05.2023 12:54

В Литве в мае ждут с визитом президента Азербайджана

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в Вильнюсе ждут президента Азербайджана Ильхама Алиева с визитом в мае 2023 года.

«Мы ожидаем визита президента Ильхама Алиева позднее в этом месяце», - заявил Ландсбергис в понедельник по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

Он, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что на переговорах с Байрамовым стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Южном Кавказе и в Украине.

Глава МИД Литвы сообщил, что стороны положительно оценили уровень сотрудничества, обратив внимание на активизацию политического диалога Баку и Вильнюса в последние годы.

Ландсбергис добавил, что Вильнюс поддерживает усилия ЕС и США по содействию Азербайджану и Армении в нормализации отношений.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЛИТВА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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