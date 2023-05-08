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Регион 08.05.2023 13:41

Пашинян сегодня прилетит с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина в понедельник с рабочим визитом посетит Москву.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян 9 мая будет присутствовать на мероприятиях, посвященных победе в Великой отечественной войне.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПАШИНЯН, ВИЗИТ


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