Пашинян сегодня прилетит с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина в понедельник с рабочим визитом посетит Москву. Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян 9 мая будет присутствовать на мероприятиях, посвященных победе в Великой отечественной войне.

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