Пашинян сегодня прилетит с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина в понедельник с рабочим визитом посетит Москву.
Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян 9 мая будет присутствовать на мероприятиях, посвященных победе в Великой отечественной войне.
В Литве в мае ждут с визитом президента Азербайджана
Байрамов: прогресс в переговорах с Арменией пока не оправдал ожиданий Азербайджана
Страны ЕС в январе-феврале увеличили импорт карбамида из Азербайджана в 7 раз
Цены на нефть ускорили рост, Brent - выше $77 за баррель
Азербайджан ожидает увеличения объема транзитных перевозок на 5-8 млн тонн в год с запуском Зангезурского коридора - Байрамов
Президент Азербайджана помиловал свыше 800 человек
В Азербайджане выявлено 15 новых случаев COVID-19
L`Oreal остается самым дорогим косметическим брендом мира 4-й год
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС