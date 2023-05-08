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Дальнее зарубежье 08.05.2023 14:05

Китай провел успешное испытание беспилотного многоразового космического аппарата

Китайский беспилотный космический аппарат многоразового использования благополучно возвратился на Землю после того, как провел 276 дней на орбите планеты, сообщило в понедельник South China Morning Post (SCMP).

В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации заявили, что испытание прошло "полностью успешно", и что оно стало "прорывом" в исследованиях Китая в этой сфере.

В сентябре 2020 года в ходе первых испытаний этот аппарат пробыл на орбите двое суток. Однако, отмечает SCMP, о его технических характеристиках известно мало. Ряд экспертов полагает, что по габаритам и дизайну он может напоминать американский орбитальный аппарат Boeing X-37, который имеет в длину 9 м, в высоту - 3 м, а массу - около 5 тонн.

Также некоторые наблюдатели считают, что китайский аппарат будет способен нести средства слежения и съемки для сбора разведданных.

SCMP напоминает, что КНР и США ведут соперничество в создании беспилотного многоразового космического аппарата небольших размеров с 2011 года, когда американцы свернули программу многоразового транспортного космического корабля Space Shuttle. При этом беспилотные корабли с финансовой точки зрения могут обойтись дешевле, в частности, из-за отсутствия на них средств жизнеобеспечения; ими будет проще управлять, и запускать их в космос станет реальным на менее крупных ракетах-носителях. Такие аппараты смогут использовать для военной разведки, выведения спутников и вооружений на орбиту.

В то же время, отмечает SCMP, этим аппаратам нужна будет более мощная защита от сопротивления внешней среды при входе в атмосферу и возвращения на Землю. Также понадобятся безотказные системы посадки и энергопитания, возможность точно регулировать их траекторию движения и ориентацию в пространстве, надежная защита от солнечной радиации.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, КОРАБЛЬ, ИСПЫТАНИЕ


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