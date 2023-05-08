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Транспорт и связь 08.05.2023 13:54

Азербайджан ожидает увеличения объема транзитных перевозок на 5-8 млн тонн в год с запуском Зангезурского коридора - Байрамов

Запуск Зангезурского коридора позволит увеличить объем транзитных перевозок грузов через Азербайджан на 5-8 млн тонн в год, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.

«В 2022 году транзитный поток через Азербайджан увеличился примерно на 75%. Ожидается, что объем транзитных грузов увеличится на 5-8 млн тонн в год после открытия Зангезурского коридора», - заявил Байрамов в понедельник по итогам переговоров со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

«Мы предложили литовским транзитным операторам и логистическим компаниям воспользоваться преимуществами Среднего коридора», - добавил он, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Министр отметил, что на встрече с Ландсбергисом стороны обсудили политические экономические и гуманитарные аспекты двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

Глава МИД добавил, что в ходе переговоров в Вильнюсе стороны также рассмотрели пути углубления экономического, транзитного и транспортного сотрудничества, а также сотрудничество с Евросоюзом, который «является основным торговым партнером Азербайджана».

Кроме этого, Байрамов пригласил литовские компании и инвесторов воспользоваться благоприятными условиями, созданными в Свободной экономической зоне Алят (СЭЗ) и промышленных парках Азербайджана.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана планируют на своей территории завершить в 2024 году все работы, связанные со строительством автомобильной и железнодорожной инфраструктуры Зангезурского коридора.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЗАНГЕЗУР, ПОТЕНЦИАЛ

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