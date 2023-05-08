Президент Казахстана примет участие в Параде Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
"8-9 мая Глава государства совершит рабочий визит в Россию", - написал Желдибай на своей странице в социальной сети в понедельник.
По его словам, 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ, отметил Желдибай.
В Тверской области президент Казахстана посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.
"Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана", - сказал пресс-секретарь.
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