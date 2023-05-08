Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля

В соответствии указом Шавката Мирзиеева, принятым в понедельник, досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июня.
"Согласно статьям 110 и 128 конституции Республики Узбекистан и статье 66 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить досрочные выборы президента Республики Узбекистан на 9 июля 2023 года", - следует из документа, размещенного в телеграм-канале главы государства.
Мирзиеев на встрече в понедельник с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти заявил, что подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.
"Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно", - сказал глава государства, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.
Он пояснил, почему считает необходимым проведение досрочных выборов, а также об отказе от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока.
"Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите: согласно нашему основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс", - отметил Мирзиеев.
По его словам, обновленная Конституция "ставит перед президентом, парламентом, правительством неотложные новые политические, социальные и экономические задачи".
Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - после смерти первого главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
Как сообщалось, ранее в понедельник Мирзиеев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.
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