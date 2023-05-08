Еврокомиссия передала странам ЕС наработки по 11-му пакету санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ, заявил в понедельник представитель ЕК Эрик Мамер.
"Я могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций передали государствам-членам ЕС. Это произошло в пятницу", - сказал он на брифинге.
Однако он отказался приводить подробности разрабатываемых санкций.
Также Мамер анонсировал на вторник визит председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Но он вновь не стал уточнять детали этой поездки.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.
Ожидается, что постпреды стран-членов ЕС 10 мая проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций.
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