Алиев посещает Шушу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник посещают Шушу, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В ходе поездки глава государства ознакомился с проведенными работами на 66-81 км участке автомагистрали Физули-Шуша.
Также глава государства принял участие в открытии насосной станции «Зарыслычай» в селе Дашалты.
Б.Рустамбеков
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