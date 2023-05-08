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Карабах 08.05.2023 14:44

Алиев посещает Шушу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник посещают Шушу, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе поездки глава государства ознакомился с проведенными работами на 66-81 км участке автомагистрали Физули-Шуша.

Также глава государства принял участие в открытии насосной станции «Зарыслычай» в селе Дашалты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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