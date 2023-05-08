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Дальнее зарубежье 08.05.2023 21:31

ЕЦБ следует продолжать подъем ставки из-за высокой базовой инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен продолжать ужесточение денежно-кредитной политики из-за слишком высокой базовой инфляции, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава центробанка Нидерландов Клаас Кнот.

ЕЦБ будет повышать ставки "до тех пор, пока базовую инфляцию не удастся сдержать", сказал Кнот в интервью Buitenhof TV. "Наша главная проблема сейчас заключается в том, что базовая инфляция все еще слишком высока", - добавил он.

Как сообщалось, инфляция в еврозоне в апреле составила 7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 6,9% в марте. Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) составил 5,6% в годовом выражении против мартовских 5,7%.

По оценкам Кнота, инфляция в валютном блоке вернется на целевой уровень в 2% в какой-то момент в 2025 году.

ЕЦБ на прошлой неделе повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Теперь базовая ставка по кредитам составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

"ЕЦБ не собирается брать паузу в подъеме ставок", - сказала глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ПОЛИТИКА, МНЕНИЕ


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