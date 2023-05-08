Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8774 RUR   0.0219 GBR   2.1509 TRY   0.0872

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 71.34 +2.78 Brent 75.30 +2.80

Дальнее зарубежье 08.05.2023 15:43

Глава Минобороны КНР призвал Пакистан расширять военное сотрудничество

Китаю и Пакистану следует в общих интересах способствовать расширению военного сотрудничества, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на переговорах с начальником штаба пакистанских ВМС адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази.

"Военным двух стран надо расширить взаимодействие на новые области (...) продолжить усиливать потенциал реагирования на все виды рисков и вызовов, вместе обеспечивать интересы в области безопасности двух стран и региона", - приводит Channel News Asia слова Ли Шанфу из заявления Минобороны КНР.

В частности, на переговорах в Пекине речь шла об усилении контактов между ВМС двух стран.

Телеканал напоминает, что ранее ВМС и ВВC Китая и Пакистана проводили учения на территории друг у друга. В то же время действия КНР в регионе вызвали беспокойство в Индии.

Ранее в Пентагоне утверждали, что Пакистан может стать местом развертывания китайской военной базы, к примеру, в построенном при китайском финансировании порту Гвадар, который омывается Оманским заливом. Однако в Пекине пока не сообщали, хотят ли они иметь военное присутствие в Гвадаре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПАКИСТАН, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Противоречия между Дели и Исламабадом не могут отразиться на работе ШОС - генсек организации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az