Глава Минобороны КНР призвал Пакистан расширять военное сотрудничество

Китаю и Пакистану следует в общих интересах способствовать расширению военного сотрудничества, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на переговорах с начальником штаба пакистанских ВМС адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази.

"Военным двух стран надо расширить взаимодействие на новые области (...) продолжить усиливать потенциал реагирования на все виды рисков и вызовов, вместе обеспечивать интересы в области безопасности двух стран и региона", - приводит Channel News Asia слова Ли Шанфу из заявления Минобороны КНР.

В частности, на переговорах в Пекине речь шла об усилении контактов между ВМС двух стран.

Телеканал напоминает, что ранее ВМС и ВВC Китая и Пакистана проводили учения на территории друг у друга. В то же время действия КНР в регионе вызвали беспокойство в Индии.

Ранее в Пентагоне утверждали, что Пакистан может стать местом развертывания китайской военной базы, к примеру, в построенном при китайском финансировании порту Гвадар, который омывается Оманским заливом. Однако в Пекине пока не сообщали, хотят ли они иметь военное присутствие в Гвадаре.