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Это интересно 08.05.2023 23:00

Новые «Стражи Галактики» открыли летний киносезон, собрав $282 млн в дебютный уикенд

Мировые сборы кино по вселенной комиксов Marvel "Стражи Галактики. Часть 3" составили $282,1 млн в первые выходные, причем на США и Канаду пришлось $114 млн из этой суммы, пишет CNBC.

В то же время аналитики прогнозировали, что кассовые сборы в Северной Америке в первый уикенд составят $120-150 млн. Вторая часть "Стражей Галактики" заработала в дебютные выходные $146,5 млн в 2017 году.

Меньшие, чем ожидалось, сборы могут быть отчасти вызваны тем, что за последнее десятилетие это уже шестой фильм с героями "Стражей Галактики", сказал старший аналитик BoxOffice.com Шон Роббинс. Кроме того, сказались неоднозначные реакции на несколько фильмов, вышедших после "Мстители: Финал", и тот факт, что продюсеры дали понять, что события нового фильма не будут иметь серьезных последствий для всей вселенной Marvel, добавил аналитик.

Третья часть "Стражей Галактики" стала последним фильмом, который режиссер Джеймс Ганн снял для Marvel перед уходом в конкурирующую студию DC.

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Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


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