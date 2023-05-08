Цены на нефть ускорили рост, Brent - выше $77 за баррель

Цены на нефть усилили рост днем в понедельник в преддверии публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США на этой неделе.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 в понедельник составляет $77,14 баррель, что на $1,84 (2,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,98 (2,78%), до $73,32 за баррель.
Позитивным для рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.
Кроме того, поддержку котировкам оказывают ослабление доллара США и ожидания решения о сокращении добычи по итогам очередного заседания ОПЕК, пишет Trading Economics.
Трейдеры также ждут публикации ежемесячного прогноза EIA по рынку нефти во вторник и ежемесячного отчета ОПЕК в четверг.
"Сокращение добычи странами ОПЕК+ и восстановление спроса со стороны Китая, скорее всего, нивелируют эффект от снижения спроса на других рынках, - цитирует CNBC доклад банка ANZ. - В связи с этим мы ожидаем завершения нисходящего тренда в ближайшее время".
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.
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