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Дальнее зарубежье 08.05.2023 20:12

Тайвань ведет переговоры с США о бесплатных поставках вооружений на сумму $500 млн

Тайваньские власти четыре месяца обсуждают с США возможность бесплатных поставок Тайбэю вооружений на сумму $500 млн, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн.

"Эти дополнительные вооружения дадут нам бесплатно. Они идут не взамен того продаваемого оружия, сроки поставок которых США перенесли", - приводит его слова South China Morning Post (SCMP).

По его словам, вооружения на $500 млн должны поступить напрямую из американских арсеналов, и речь идет о ракетах. Кроме того, в рамках этого пакета помощи тайванские военные получат поддержку для обучения использованию передаваемых вооружений. Цю Гочжэн уточнил, что сроки этих поставок должны позднее озвучить в Вашингтоне.

SCMP уточняет, что это первый раз, когда в Тайбэе подтвердили факт таких переговоров с Вашингтоном.

Кроме того, Цю Гочжэн признал, что США направили на остров военных инструкторов для помощи в обучении местных военных и для наблюдений за учениями. Он добавил, что Тайбэй ведет переговоры с Вашингтоном о присоединении к учениям Rim of the Pacific, которые проходят под эгидой США каждые два года: предыдущие состоялись в 2022 году.

В субботу Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что власти США готовят для Тайваня пакет вооружений на $500 млн, используя апробированную на поставках Украине ускоренную схему. Ускоренная схема поставок предусматривает отправки оружия и оборудования из существующих запасов в соответствии президентскими полномочиями по реализации этих запасов.

Для активизации поставок Конгресс США включил в военный бюджет на 2023 год расходы в $1 млрд на военную помощь Тайваню.

При этом, напоминает SCMP, ранее в Тайбэе критиковали задержки с поставками США зенитных ракет Stinger и истребителей F-16. В прошлый четверг Цю Гочжэн пообещал получить все заказанные 66 единиц F-16 к 2026 году.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, США, ВООРУЖЕНИЯ


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