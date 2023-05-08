Британия располагает 260 ядерными боеголовками

Великобритания располагает в своем военном арсенале по меньшей мере 260 ядерными боеголовками, следует из данных библиотеки палаты общин Соединенного Королевства.
Ядерными боеголовками оснащены четыре стратегические атомные подводные лодки типа Vanguard ("Вэнгард"), имеющиеся в составе Королевского военно-морского флота типа. Каждая подлодка имеет 16 пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.
Теоретически подлодки в общей сложности могут нести 64 ракеты, каждая из которых может быть оснащена несколькими боевыми блоками мощностью 100 килотонн.
Однако, по данным из открытых источников, Королевский ВМФ располагает всего 58 ракетами Trident II D5, что позволяет обеспечить полным боекомплектом только три ракетоносца.
При этом только одна подлодка типа Vanguard постоянно находится на боевом патрулировании. И на ней находиться 40 боевых блоков и 8 ракет вместо 16. Это составляет не более 120 боеголовок на три подлодки из суммарного британского ядерного арсенала.
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