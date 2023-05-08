Решение ЛАГ о возврате Сирии в состав организации не меняет позиции ЕС по этой стране

В ЕС приняли к сведению решение Лиги арабских государств (ЛАГ) восстановить членство Сирии в организации, однако позиция Евросоюза по отношению к Дамаску не изменилась, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы остаемся в тесном контакте с нашими арабскими партнерами. Напоминаю вам, что высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель - ИФ) также поддерживает контакты с рядом министров иностранных дел Лиги арабских государств. И напоминаю, что позиция Европейского союза по поводу Сирии не изменилась", - заявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"То есть никакой нормализации отношений. Также никакого восстановления (страны) без нормализации, и никакого снятия санкций, пока нет настоящего жеста со стороны режима по устранению причин, по которым эти санкции были приняты", - сказал Стано.

По его словам, "пока нет изменений в пользу политического решения в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, мы не изменим нашу позицию".

Представитель Борреля добавил, что на этой неделе данную тему обсудят государства-члены ЕС для понимания того, "какие последствия может иметь это решение Лиги арабских государств".

Стано добавил, что позиция Брюсселя построена на консенсусе 27 государств-членов союза, и она отражает подход ЕС в отношении этой страны.

"Учитывая, что режим Башара Асада не идет ни на какие уступки, продолжаются преследования сирийской оппозиции, нет никакого прогресса по резолюции СБ ООН, Евросоюз ограничивается тем, что принимает к сведению это решение. ЕС обсудит его с партнерами в регионе, чтобы понимать смысл принятия решения и связанные с ним ожидания", - продолжил представитель Борреля.

Он также отметил, что на 7-й международной донорской конференции для Сирии 15 июня Европейский союз подтвердит свою позицию. ЕС, напомнил Стано, остается "первым донором сирийского народа", помогая беженцам за пределами страны, а также внутренне перемещенным лицам.

Накануне министры иностранных дел стран Лиги арабских государств согласились восстановить членство Сирии в составе организации, приостановленное более 10 лет назад.

Министры приняли это решение голосованием на специальной встрече в штаб-квартире организации в Каире в преддверии саммита ЛАГ в Саудовской Аравии 19 мая.