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СНГ 08.05.2023 18:47

Путин и Жапаров высказались за укрепление вооруженных сил Кыргызстана и находящихся на ее территории российских военных объектов

Президенты России Владимир Путин и Кыргызстана Садыр Жапаров считают необходимым укреплять вооруженные силы республики, а также развивать находящиеся на ее территории российские военные объекты.

По итогам переговоров Путина и Жапаров в Москве было принято совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.

В нем отмечается: "Обсудив вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе Центральной Азии в контексте совместного противодействия внешним вызовам и угрозам, президенты подтверждают готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 г. и Договора между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 г.".

Кроме того, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Киргизии, включая противодействие возможным актам вооруженного нападения со стороны международных террористических организаций, "главы государств акцентируют внимание на важности укрепления Вооруженных СилКыргызской Республики и развития находящихся на ее территории российских военных объектов".

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В заявлении лидеров отмечается, что Россия и Кыргызстан в качестве союзников по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, КЫРГЫЗСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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