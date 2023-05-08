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СНГ 08.05.2023 19:15

Кыргызстан откроет генконсульства в Петербурге и Казани

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы об образовании в Санкт-Петербурге и Казани генконсульств республики, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

"В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документы подписаны в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Кыргызстана.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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