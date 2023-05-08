Кыргызстан откроет генконсульства в Петербурге и Казани

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы об образовании в Санкт-Петербурге и Казани генконсульств республики, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера. "В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров" - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, документы подписаны в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Кыргызстана.

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