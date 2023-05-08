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СНГ 08.05.2023 18:56

Путин принял предложение посетить Киргизию с официальным визитом в 2023 г.

Президент РФ Владимир Путин принял предложение кыргызского коллеги посетить с ответным официальным визитом Бишкек в 2023 году, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров в Москве Путина и Садыра Жапарова.

"Президент Киргизии (...) приглашает президента РФ посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", - отмечается в заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КЫРГЫЗСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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