Путин принял предложение посетить Киргизию с официальным визитом в 2023 г.

Президент РФ Владимир Путин принял предложение кыргызского коллеги посетить с ответным официальным визитом Бишкек в 2023 году, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров в Москве Путина и Садыра Жапарова.

"Президент Киргизии (...) приглашает президента РФ посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", - отмечается в заявлении.