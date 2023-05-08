ГААД планирует завершить строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша в 2024г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения города Шуша в понедельник ознакомился с работами, проделанными на 66-81-м километре магистральной автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе, сообщает сайт главы государства.
Отмечалось, что строительство 81,7-километровой автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, продолжается ускоренными темпами. На участке 66-81 км дороги завершено 85% работ. Ширина дороги на этом участке протяженностью 15,72 км составляет 10,75 метра, ширина грунтового полотна - 21,5 метра.
На данном участке дороги завершены основные работы по строительству предусмотренных проектом 5 виадуков (мост над ущельем), 6 тоннелей и одного моста.
"Строительство автомобильной магистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша планируется завершить в 2024 году", -говорится в информации.
Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша берет начало от магистральной автомобильной дороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и соединяет освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы.
Н.Аббасова
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