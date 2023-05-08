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Внешняя политика 08.05.2023 19:28

МИД Азербайджана назвал судебный процесс в Армении над двумя азербайджанскими военными сфабрикованным

МИД Азербайджана осудил "судебный процесс" в Армении над двумя азербайджанскими военными, случайно оказавшимися в апреле этого года на армянской территории, потребовав от Еревана их немедленного освобождения.

"Решительно осуждаем так называемый "судебный процесс" и так называемое "решение" Армении в отношении военнослужащих ВС Азербайджана Бабирова Акшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, пропавших без вести в апреле текущего года в Шахбузском районе Нахчыванской автономной республики и взятых в плен армянской стороной", - говорится в комментариях МИД Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что подвергая азербайджанских солдат жестоким физическим пыткам, Армения также подвергает их моральным и психологическим пыткам посредством подобного "судебного процесса".

"Таким безответственным поведением Армения еще раз демонстрирует, что игнорирует юридическую ответственность, которую несет в соответствии с международным гуманитарным правом, призывы международного сообщества к освобождению заложников и принципы гуманизма", - отмечает МИД.

В ведомстве подчеркнули, что действия Еревана, отреагировавшего таким образом на меры по установлению доверия со стороны Баку по немедленному возвращению без каких-либо предварительных условий армянских заложников, в частности более 10 военнослужащих, которые, заблудившись, пересекли границу, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мерах по установлению мира и доверия в регионе.

"Армения должна положить конец подобной подрывной деятельности, сопровождающейся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и немедленно освободить заложников", - говорится в комментариях.

В Баку также призвали международное сообщество, соответствующие международные организации и неправительственные организации оказать серьезное влияние и давление на Армению с целью скорейшего освобождения азербайджанских солдат, взятых в заложники, для воссоединения с членами их семей.

Как сообщалось, суд в Армении сегодня вынес "приговор" одному из азербайджанских военных, который оказался случайно на армянской территории. Военнослужащий Агшин Бабиров был приговорен к 11 годам и 6 месяцам заключения.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, КОММЕНТАРИЙ


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