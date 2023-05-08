Нефть продолжает активно дорожать

Цены на нефть активно растут вечером в понедельник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 подорожали на $1,55 (2,06%) - до $76,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,64 (2,3%) - до $72,98 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%, при этом обе марки выросли в минувшую пятницу.

Позитивным для рынка фактором стали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают ослабление доллара США и ожидания решения о сокращении добычи по итогам очередного заседания ОПЕК, пишет Trading Economics.

"Нефтяной рынок растет после лучшего, чем ожидалось, отчета о состоянии рынка труда США и восстановления акций американских региональных банков, - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - По мере ослабления опасений по поводу банковского кризиса в США нефтяной рынок получает поддержку".