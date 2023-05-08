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Дальнее зарубежье 08.05.2023 20:35

Иран заявляет о готовности оснастить сирийскую армию современным оружием, строить в Сирии оборонные предприятия

Тегеран способен снабдить сирийских военных новейшими образцами вооружений, а также создавать военные предприятия на территории Сирии, заявил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече в Дамаске со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

"Иранский министр обороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштияни сказал, что Тегеран готов экипировать сирийские вооруженные силы самым передовым оружием и открыть в этой арабской стране заводы по производству средств, позволяющих вести стратегическую оборону", - сообщает "Тасним".

Министр отметил, что также Иран может создавать в Сирии "оборонительную инфраструктуру".

Агентство напоминает, что в июле 2020 года Тегеран и Дамаск подписали комплексное соглашение по расширению сотрудничества в военной сфере.

Накануне МИД Ирана приветствовал решение министров иностранных дел стран Лиги арабских государств восстановить членство Сирии в составе организации, приостановленное более 10 лет назад - в 2011 году, когда многие арабские страны выступили в поддержку мятежников, начавших боевые действия против правительственной армии Сирии.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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