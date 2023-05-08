США поставят Украине танки Abrams, из которых уберут секретные технологии

США передадут Украине танки M1 Abrams, предварительно демонтировав с них секретные высокотехнологичные компоненты, сообщает USA Today со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Украинцы получат менее технологичные танки, в них не будет чувствительных компонентов, которые могла бы использовать Россия, сообщили два чиновника США, которые не получили соглашения говорить публично на эту тему", - информирует газета.
По словам американских официальных лиц и военных экспертов, "это необходимая мера предосторожности на случай, если Россия захватит такой танк...".
USA Today напоминает, что США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что более новые модели, M1A2, по сравнению с устаревшими танками имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.
В марте представитель Пентагона Пат Райдер сообщил, что США приняли решение передать Украине более старые версии танков M1 Abrams, чтобы ускорить поставки. При этом Райдер не уточнил, сколько именно танков M1A1 Вашингтон хочет поставить Киеву.
Associated Press в свою очередь отмечало, что первоначально речь шла о строительстве для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один - два года.
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