Польша передала Киеву уже десять МиГ-29 - министр обороны

Польша к настоящему времени передала Украине 10 истребителей МиГ-29, сообщил в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы передали Украине 10 истребителей МиГ-29", - сказал Блащак на пресс-конференции с канадским министром обороны Анитой Ананд в Оттаве.

В апреле польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава сможет поставить Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29.

МиГ-29 - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира.