Польша передала Киеву уже десять МиГ-29 - министр обороны

Польша к настоящему времени передала Украине 10 истребителей МиГ-29, сообщил в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак.
"Мы передали Украине 10 истребителей МиГ-29", - сказал Блащак на пресс-конференции с канадским министром обороны Анитой Ананд в Оттаве.
В апреле польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава сможет поставить Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29.
МиГ-29 - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира.
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