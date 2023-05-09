Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8774 RUR   0.0219 GBR   2.1509 TRY   0.0872

Цена на нефть

08.05 $/bbl +/- WTI 73.16 +1.82 Brent 77.01 +1.71

Дальнее зарубежье 09.05.2023 09:04

Глава МИД Британии направился в Вашингтон для обсуждения помощи Киеву

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник отбыл в Вашингтон, чтобы обсудить помощь Украине, проинформировало внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел отправляется в Вашингтон (...) для встреч с администрацией Байдена и Конгрессом США, чтобы обсудить долгосрочные обязательства США и Великобритании по отношению к Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Клеверли подчеркнет важность сохранения единого международного фронта для обеспечения победы Украины".

Кроме того, дипломат планирует обсудить наращивание инвестиционных отношений межу Британией и США на сумму $1 трлн, чтобы "демократические страны-единомышленники сделали свои экономики более устойчивыми и защитили источники средств к существованию по обе стороны Атлантики в условиях все более геополитически напряженного мира".

Во вторник Клеверли должен встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном, а в среду провести переговоры с ведущими членами американского Конгресса, информирует британский МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, США, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава МИД Великобритании считает объявление холодной войны Китаю ошибкой Байрамов призвал Ереван вернуться за стол переговоров Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на Лачинской дороге и азербайджано-армянские отношения МИД России начал проработку шагов в связи с данными о причастности британцев к атаке на ЧФ Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за нападения на посольство в Лондоне Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном МИД РФ о готовности Великобритании оказать помощь Украине: вы уже помогли, отдыхайте Лавров пообещал главе МИД Британии выверенный и жесткий ответ на возможные новые санкции Лондона - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az