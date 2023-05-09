Лондон может поставить Киеву ракеты большой дальности

Великобритания, вероятно, готовит поставку Украине ракет большой дальности, сообщила газета The Washington Post.
Британское Минобороны запросило Международный фонд поддержки Украины выразить заинтересованность в поставках Киеву ударных средств с дальностью полета до 300 км, говорится в публикации.
Соединенное Королевство возглавляет фонд, в него также входит несколько стран Северной Европы. Он был создан как механизм поставок оружия Украине.
Издание отмечает, ссылаясь на британского чиновника, что окончательное решение о поставках еще не принято. Он также отказался подтвердить тип, сроки и количество вооружения. Однако технические параметры и возможности оружия, о котором говорится в запросе военного ведомства, "полностью соответствуют характеристикам британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow".
Ранее в одном из просочившихся в сеть секретных документов американской разведки утверждалось, что Лондон намеревался отправить Киеву неуказанное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом для помощи в наведении на цель.
Газета пишет, что эти крылатые ракеты могут быть установлены на украинские самолеты советского производства.
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