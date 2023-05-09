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Бизнес и законодательство 09.05.2023 10:02

За первые четыре месяц 2023 года китайско-российская торговля увеличилась на 43%

За январь-апрель 2023 года объем торговли между Китаем и Россией увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 43,14%, превысив $73 млрд, сообщило главное таможенное управление КНР.

По данным китайской таможни, Россия за этот период в годовом исчислении импортировала из Китая товаров на сумму $33,68 млрд, что на 67,2% больше, чем в 2022 году.

Китайский импорт из России за тот же период вырос на 24,8%, составив $39,46 млрд.

По итогам 2022 года торговля между двумя странами увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 29,3%, до рекордных $190,27 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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