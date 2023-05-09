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Внешняя политика 09.05.2023 10:56

Баку и Ереван пока не определились с местом подписания мирного договора

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу в Брюсселе 14 мая, после чего запланирована еще одна встреча в Кишиневе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"После встречи в Брюсселе стороны встретятся в Кишиневе. К этой встрече присоединятся президент Франции и канцлер Германии", - сказал Григорян журналистам в Ереване во вторник.

"Считаю, что попытаемся работать в том направлении, чтобы по возможности приблизить позиции и достичь прогресса", - отметил он.

Григорян заявил, что место подписания возможного соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном не определено.

"Что касается окончательного заключения соглашения, то пока не определено место. Где появится возможность достичь прогресса и достичь окончательного согласия, там и будет подписано", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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