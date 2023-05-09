Алиев и Пашинян вскоре встретятся в Москве - посол РФ в Ереване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Москве, сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"В скором времени состоится встреча в Москве", - сказал Копыркин журналистам во вторник.

Он отметил, что Россия предпринимает активные посреднические усилия для установления мира на Южном Кавказе.

"Россия очень серьезно относится к своим союзническим обязательствам в отношении Армении и предпринимает все возможные усилия для того, чтобы здесь наступила эпоха мира, безопасности и развития", - отметил Копыркин.

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