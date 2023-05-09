Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в ряде мероприятий по закладке фундаментов и открытий объектов в Шуше, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В частности глава государства принял участие в открытии Центра инновативных технологий электросети города Шуша.
Алиев также заложил фундамент нежилого здания на улице Карабах, посетил восстановленную на Джыдыр дюзю Фондом Гейдара Алиева могилу Мир Мовсум Наввад Гарабагы.
Также президент принял участие в открытии после реконструкции усадебного комплекса Мехмандаровых.
Алиев также ознакомился с проведенными работами на площади перед административным зданием Специального представительства.
Б.Рустамбеков
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